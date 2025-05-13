Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві можна отримати лише тим, хто відповідає певним критеріям

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві надаються організацією Карітас, проте їжу можна отримати лише у встановлений час, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомив благодійний фонд на сторінці у Фейсбук.

Карітас оголошує реєстрацію. Їжу також можуть отримати українці, що належать до вразливих категорій серед місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка передбачена для:

людей з інвалідністю I–III групи;

самотніх осіб поважного віку (від 60 років).

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві можна отримати за адресою: вулиця Семена Антонця (Балакіна), 24. Обід роздають: з 13:00 до 14:00.

Важливо зазначити, що підтримка надається лише при наявності важливих документів. Так, для реєстрації на обіди необхідно мати при собі оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документ, який має підтвердити належність до відповідної категорії вразливості.

Проте існують також важливі умови, яким потрібно відповідати для отримання гуманітарної допомоги. Так, участь у програмі цієї допомоги можлива лише для нових бенефіціарів, а також для тих, хто не отримував обіди після травня 2024 року.

Телефон для довідок: 050 888 70 29.

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