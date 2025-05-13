Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве можно получить только тем, кто отвечает определенным критериям

Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве предоставляются организацией Каритас, однако еду можно получить только в установленное время, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщил благотворительный фонд на странице в Фейсбуке.

Каритас объявляет о регистрации. Еду также могут получить украинцы, принадлежащие к уязвимым категориям среди местного населения и внутри перемещенных лиц.

Поддержка предусмотрена для:

людей с инвалидностью I–III группы;

одиноких лиц почтенного возраста (от 60 лет).

Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве можно получить по адресу: улица Семена Антонца (Балакина), 24. Обед раздают: с 13:00 до 14:00.

Важно отметить, что поддержка предоставляется только при наличии важных документов. Да, для регистрации на обеды необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документ, подтверждающий принадлежность к соответствующей категории уязвимости.

Однако существуют также важные условия, которым следует отвечать для получения гуманитарной помощи. Так, участие в программе этой помощи возможно только для новых бенефициаров, а также для тех, кто не получал обеды после мая 2024 года.

Телефон для справок: 050 888 70 29.

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