Подорожание продуктов в мае в Полтавской области уже заставляет местных жителей более тщательно относиться к покупкам.

Подорожание продуктов в мае в Полтавской области зафиксировано в первую очередь в категории мясной продукции и хлеба, тогда как цены на некоторые крупы и яйца остались стабильными или даже снизились, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин.

Среди копченых колбас больше всего выросла «Алан Брауншвейская сырокопченая» - с 1042,90 грн до 1084,90 за кг. Стабильной осталась варено-копченая "Глобино" (1 кг - 282 гривны), однако фасованная упаковка 460 г выросла со 125,61 до 153,59. Среди вареных колбас незначительное подорожание зафиксировано у «Алана Врачебной» — с 430,06 грн до 443,33 за кг. «Ашан Лекарская» уменьшилась в ценнике — с 344,90 до 289, а «Глобино» снизилась с 303,35 до 299 за кг.

Среди масла рост стоимости на «Олейну»: с 77,03 гривен до 79,80 за 850 мл «Щедрый Дар» почти не изменился в цене — с 80,36 грн до 80,66.

Яйца наоборот подешевели: «Наседка» (С1, 10 шт) — с 73,80 грн до 62,90. Яйца «Ясенсвит» в фасовке 10, 18 и 30 шт либо сохранили апрельский уровень, либо снизились незначительно.

Цены на хлеб пшеничный продолжают расти: нарезка 650 г – с 41,53 гривны до 43,65, «ЦарьХлеб» – с 43,38 до 47,17. Макароны тоже подорожали – с 34,50 до 35,23.

В целом подорожание продуктов в мае в Полтавской области прежде всего касается мясной продукции и хлеба, тогда как яйца и крупы остаются более доступными для потребителя.

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