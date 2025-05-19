Новоприбывшим жителям города предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве, поэтому рассказываем подробнее об этой инициативе.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве остаются одной из самых необходимых форм поддержки для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

И хотя такая помощь кажется базовой, она часто становится спасительной для пенсионеров, людей с инвалидностью и переселенцев, потерявших привычный образ жизни из-за войны.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляет благотворительный фонд "Каритас". Они приступили к новой волне регистрации для получения горячих обедов и продовольственных наборов. Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве доступны только тем, кто отвечает определенным критериям.

Среди них лица с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также одинокие пожилые люди от шестидесяти лет. Также в списке получателей — внутренне перемещенные лица, принадлежащие к уязвимым категориям.

Получить еду можно по адресу улица Семена Антонца, 24. Раздача происходит ежедневно в определенное время, с тринадцатого до четырнадцати часов. Важно приходить вовремя и иметь полный пакет документов. Следует предъявить паспорт, идентификационный код и официальное подтверждение принадлежности к категории, которая имеет право на помощь.

Особое внимание уделяется тем, кто еще не пользовался этой программой или не получал обеды после мая прошлого года. Участие в программе разрешается только новым бенефициарам или обращающимся впервые за длительный период. Если возникли вопросы, обратиться за разъяснением можно по телефону по номеру 050 888 70 29.

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