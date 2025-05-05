У зв’язку зі зростанням пасажиропотоку «Укрзалізниця» оголосила про запуск додаткового поїзда, а також запровадила новий графік руху поїздів із Києва, передає Politeka.net.

Про це перевізник повідомив у своєму офіційному зверненні.

Так, «Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд №267/268 сполученням Київ – Жмеринка, який курсуватиме 11 травня.

Оновлений розклад передбачає, що потяг вирушить із столиці о 08:33. На шляху прямування передбачена зупинка у Вінниці з 11:46 до 11:50. До Жмеринки поїзд прибуде о 12:37.

У зворотному напрямку поїзд відправиться з Жмеринки о 16:28. Зупинка у Вінниці триватиме з 17:12 до 17:17, а прибуття до Києва заплановане на 21:15. Також передбачена зупинка на станції Козятин.

У складі експреса курсуватимуть купейні вагони, обладнані місцями для сидіння. Варто зауважити, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до проходу. Новий графік руху поїздів із Києва введено тимчасово.

Підкреслимо, що в "УЗ" повідомили, що закупили шість нових плацкартних вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (Кременчук). Це перша в історії незалежної України закупівля плацкартних вагонів. Крім того, було підвищено рівень комфорту для пасажирів, додано нові зарядки та столики для верхніх полиць.

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