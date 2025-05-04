На ринку праці з’явилися цікаві вакансії, які можуть зацікавити зокрема й людей похилого віку - пропонується така робота для пенсіонерів в Києві, повідомляє Politeka.net.
Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного вііку.
Робота для пенсіонерів в Києві знайдеться для працівників кухні, залу та касирів в мережу ресторанів. Крім людей поважного віку готові розглянути кандидатуру студента чи людини без досвіду.
Роботодавець пропонує гнучкий графік, швидке кар'єрне зростання, заробітна плата 24 тисячі надається 2 рази в місяць + премії + надбавка 30% до заробітної плати, якщо працювати в нічні години (22:00—06:00).
Крім цього, також пропонується посада кухара рибного цеху. Шукають: майстра, який впевнено володіє ножем, спеціаліста, що орієнтується у стандартах якості НАССР, людину, здатну оцінювати якість продукції органолептично.
Обов'язки на посаді: контроль якості отриманої сировини, обробка риби: філе, стейки, соління, копчення, приготування напівфабрикатів, труд з технологічними картами (навчання за потреби), пакування та маркування готової продукції. Стартовий дохід — 27 000 грн (144,38 грн/год), після випробувального терміну — +3 000 грн премії. Середній дохід після 3 місяців — від 30 000 грн.
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