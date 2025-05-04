Работа для пенсионеров в Киеве найдется для ряда специалистов, причем зарплату обещают с премиями

На рынке труда появились интересные вакансии, которые могут заинтересовать в том числе и пожилых людей - предлагается такая работа для пенсионеров в Киеве, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.

Работа для пенсионеров в Киеве найдется для работников кухни, зала и кассиров в сети ресторанов. Помимо людей преклонных лет готовы рассмотреть кандидатуру студента или человека без опыта.

Работодатель предлагает гибкий график, быстрый карьерный рост, заработная плата в 24 тысячи предоставляется 2 раза в месяц + премии + прибавка 30% к заработной плате, если работать в ночные часы (22:00-06:00).

Кроме того,также предлагается должность повара рыбного цеха. Ищут: мастера, уверенно владеющего ножом, специалиста, ориентирующегося в стандартах качества НАССР, человека, способного оценивать качество продукции органолептически.

Обязанности в должности: контроль качества полученного сырья, обработка рыбы: филе, стейки, соленья, копчение, приготовление полуфабрикатов, труд с технологическими картами (обучение при необходимости), упаковка и маркировка готовой продукции. Стартовый доход – 27 000 грн (144,38 грн/час), после испытательного срока – +3 000 грн премии. Средний доход после 3 месяцев – от 30 000 грн.

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