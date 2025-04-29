"Укрзалізниця" часто підлаштовується під потреби пасажирів, тому знову оприлюднила новий графік поїздів з Києва.

Новий графік поїздів з Києва передбачає додаткові рейси, щоб спростити подорожі до популярних курортів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, цього разу мандрівники, які планують відвідати Трускавець, можуть скористатися додатковим швидким №159/160, який їде зі столиці до Трускавця

Новий графік поїздів з Києва передбачає, що він буде курсувати в період свят. Це дасть можливість більшій кількості людей зручно і швидко дістатися до курорту в особливо затребувані дати.

№159/160 відправлятиметься 9 та 11 травня. Зі столиці він вирушатиме о 10:16, і вже о 19:37 прибуде до кінцевої. Зворотно він вирушатиме о 09:03 і о 19:11 буде прибуття.

Новий графік поїздів з Києва передбачає, що вагонний склад буде включати пасажирські вагони купейного типу з місцями для сидіння, що дозволить подорожувати з комфортом. Також варто звернути увагу на розподіл місць: непарні номери будуть біля вікна, а парні - біля проходу.

Квитки на цей додатковий рейс вже доступні для покупки через мобільний додаток "Укрзалізниці", на офіційному сайті компанії та у касах вокзалів. Тому, якщо ви плануєте поїздку в ці дати, не зволікайте, адже квитки варто купити заздалегідь. У компанії зазначають, що через підвищений попит можна прогавити свій шанс на відпочинок.

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