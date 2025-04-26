Укрзалізниця анонсувала новий графік поїздів з Києва, повідомляє Politeka.

Йдеться про традиційне призначення додаткового транспорту до курортного Трускавця, пишуть на сторінці установи.

Вже 9 та 11 травня 2025 року пасажири матимуть можливість скористатися швидким поїздом №159/160, який забезпечить зручне сполучення між Києвом та Трускавцем. Цей маршрут створений для того, щоб більше людей змогли відвідати знаменитий курорт у зручні дати, а також для забезпечення комфорту під час подорожі.

Потяг вирушатиме зі столиці о 10:16 та прибуватиме до Трускавця о 19:37. Зворотно, відправлення з Трускавця планується на 09:03, з прибуттям у столицю о 19:11. У складі поїзда будуть пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння, що дозволяє подорожувати з комфортом. Користувачі можуть обирати місця: непарні номери розташовані біля вікна, а парні — біля проходу.

Завдяки додатковому маршруту, пасажири зможуть зручніше спланувати свою подорож, скориставшись послугами Укрзалізниці в один із найбільш популярних туристичних періодів. Квитки вже доступні для покупки — їх можна придбати через мобільний застосунок Укрзалізниці, на офіційному сайті або в касах вокзалів.

Новий графік поїздів з Києва є частиною зусиль Укрзалізниці, щоб забезпечити комфортне і доступне транспортне сполучення між головними містами України та курортними зонами.

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