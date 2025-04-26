Укрзализныця анонсировала новый график поездов из Киева, сообщает Politeka.

Речь идет о традиционном назначении дополнительного транспорта в курортный Трускавец, пишут на странице учреждения.

Уже 9 и 11 мая 2025 года пассажиры смогут воспользоваться скорым поездом №159/160, который обеспечит удобное сообщение между Киевом и Трускавцем. Этот маршрут создан для того, чтобы больше людей смогли посетить знаменитый курорт в удобные даты, а также для обеспечения комфорта во время поездки.

Состав будет отправляться из столицы в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37. Обратно отправление из Трускавца планируется на 09:03, с прибытием в столицу в 19:11. В составе поезда будут пассажирские вагоны купейного типа, но с сидячими местами, что позволяет путешествовать с комфортом. Пользователи могут выбирать места: нечетные номера расположены у окна, а парные – у прохода.

Благодаря дополнительному маршруту пассажиры смогут удобнее спланировать свое путешествие, воспользовавшись услугами Укрзализныци в один из самых популярных туристических периодов. Билеты уже доступны для покупки – их можно приобрести через мобильное приложение Укрзализныци, на официальном сайте или в кассах вокзалов.

Новый график поездов из Киева является частью усилий Укрзализныци, чтобы обеспечить комфортное и доступное транспортное сообщение между главными городами Украины и курортными зонами.

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