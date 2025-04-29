Новый график поездов из Киева предусматривает дополнительные рейсы, чтобы упростить поездки в популярные курорты, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, на этот раз путешественники, которые планируют посетить Трускавец, могут воспользоваться дополнительным скорым №159/160, который едет из столицы в Трускавец.

Новый график поездов из Киева подразумевает, что он будет курсировать в период праздников. Это позволит большему числу людей удобно и быстро добраться до курорта в особо востребованные даты.

№159/160 будет отправляться 9 и 11 мая. Из столицы он отправится в 10:16, и уже в 19:37 прибудет в конечную. Обратно он отправится в 09:03 и в 19:11 будет прибытие.

Новый график поездов из Киева предполагает, что вагонный состав будет включать пассажирские вагоны купейного типа с сидячими местами, что позволит путешествовать с комфортом. Также стоит обратить внимание на распределение мест: нечетные номера будут у окна, а парные – у прохода.

Билеты на этот дополнительный рейс уже доступны для покупки через мобильное приложение "Укрзализныци", на официальном сайте компании и в кассах вокзалов. Поэтому, если вы планируете поездку в эти даты, не откладывайте, ведь билеты стоит купить заранее. В компании отмечают, что из-за повышенного спроса можно упустить свой шанс на отдых.

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