Новый график движения поездов из Киева предполагает, что состав отправится из столицы в 08:33.

В связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" объявила о запуске дополнительного состава, а также ввела новый график движения поездов из Киева, передает Politeka.net.

Об этом перевозчик сообщил в своем официальном обращении.

Так, "Укрзализныця" назначает дополнительный состав №267/268 сообщением Киев - Жмеринка, который будет курсировать 11 мая.

Обновленное расписание предполагает, что состав отправится из столицы в 08:33. На пути следования предусмотрена остановка в Виннице с 11:46 до 11:50. В Жмеринку он прибудет в 12:37.

В обратном направлении экспресс отправится из Жмеринки в 16.28. Остановка в Виннице продлится с 17:12 до 17:17, а прибытие в столицу запланировано на 21:15. Также предусмотрена остановка на станции Казатин.

В составе экспресса будут курсировать купейные вагоны, оборудованные сидячими местами. Следует заметить, что нечетные места расположены у окна, а парные – ближе к проходу. Новый график движения поездов из Киева введен временно.

Подчеркнем, что в УЗ сообщили, что закупили шесть новых плацкартных вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода (Кременчуг). Это первая в истории независимой Украины закупка плацкартных вагонов. Кроме того, был повышен уровень комфорта для пассажиров, добавлены новые зарядки и столики для верхних полок.

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