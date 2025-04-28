Пасажирам, які люблять часто подорожувати, варто знати про новий графік поїздів зі Львова.

Новий графік поїздів зі Львова передбачає, що з 6 травня "Укрзалізниця" запускає новий регіональний маршрут, який з’єднає Коломию, Івано-Франківськ, наш облцентр та Луцьк, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, це буде зручне пряме сполучення між Прикарпаттям, Галичиною та Волинню, що дозволить мандрівникам значно скоротити час в дорозі.

Новий графік поїздів зі Львова передбачає, що №815/816 курсуватиме за маршрутом Коломия — Луцьк, зупиняючись у обласних центрах. Рейси будуть виконуватися кілька разів на тиждень, що забезпечить зручні перевезення для пасажирів.

У напрямку Луцька він вирушатиме о 06:55 та прибуватиме назад о 14:20. На маршруті будуть зупинки в Івано-Франківську, Ходорові, Підзамчі, Радехові та Горохові, що дозволить зручно добиратися пасажирам з різних точок. Ці рейси відправлятимуться щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

У зворотному напрямку він відправлятиметься о 15:17 і прибуватиме до Коломиї о 22:35. Новий графік поїздів зі Львова передбачає зупинку в нашому місті. Під час цієї подорожі також будуть зупинки в Горохові, Радехові, Підзамчі, Ходорові та Івано-Франківську.

Окрім цих щотижневих рейсів, №815/816 також курсуватиме між Коломиєю та культурною столицею України в понеділок, вівторок та середу. Квитки доступні для придбання з 27 квітня. Їх можна купити через мобільний додаток, на офіційному сайті booking.uz.gov.ua або в касах вокзалів.

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