Новый график поездов из Львова предусматривает, что с 6 мая "Укрзализныця" запускает новый региональный маршрут, соединяющий Коломыю, Ивано-Франковск, наш облцентр и Луцк, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, это будет удобное прямое сообщение между Прикарпатье, Галицией и Волынью, что позволит путешественникам значительно сократить время в пути.

Новый график поездов из Львова предусматривает, что №815/816 будет курсировать по маршруту Коломыя - Луцк останавливаясь в областных центрах. Рейсы будут выполняться несколько раз в неделю, что обеспечит удобные перевозки для пассажиров.

По направлению Луцка он отправляется в 06:55 и прибывает обратно в 14:20. На маршруте будут остановки в Ивано-Франковске, Ходорове, Подзамче, Радехове и Горохове, что позволит удобно добираться пассажирам из разных точек. Эти рейсы будут отправляться по четвергам, по пятницам, по субботам и по воскресеньям.

В обратном направлении он будет отправляться в 15:17 и прибывать в Коломыю в 22:35. Новый график поездов из Львова предполагает остановку в нашем городе. Во время этой поездки также будут остановки в Горохове, Радехове, Подзамче, Ходорове и Ивано-Франковске.

Кроме этих еженедельных рейсов, №815/816 также будет курсировать между Коломыей и культурной столицей Украины в понедельник, вторник и среду. Билеты доступны для покупки с 27 апреля. Их можно купить через мобильное приложение, на официальном сайте booking.uz.gov.ua или в кассах вокзалов.

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