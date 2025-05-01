Місцеві мешканці, які люблять подорожувати тепер можуть розраховувати на новий графік поїздів з Києва у травні.

Новий графік поїздів з Києва у травні включає ще один додатковий маршрут до Трускавця, повідомляє Politeka.

Популярність цього напрямку навесні не дивує, адже багато хто прагне втекти від столичної метушні й провести кілька днів серед карпатських пагорбів і мінеральних джерел.

Як інформують на офіційному сайті "Укрзалізниці", оновлений розклад травні передбачає, що зі столиці швидкий №159 вирушатиме 9 та 11 числа об 11:16. До Трускавця він прибуватиме о 19:37, тож пасажири матимуть змогу дістатися до місця відпочинку ще до заходу сонця.

У зворотному напрямку №160 виїжджатиме о 9:03 і прибуватиме до столиці о 19: 11. Це зручно для тих, хто не хоче втрачати день у дорозі й планує повернутись у робочий ритм одразу після свят.

Мандрівників очікують вагони купейного типу з комфортними місцями для сидіння. "Укрзалізниця" звертає увагу, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні — біля проходу, тож перед покупкою квитків варто врахувати свої вподобання.

Новий графік поїздів з Києва у травні став відповіддю на зростаючий попит серед пасажирів. Весняні дати, особливо навколо травневих вихідних, традиційно збирають багато охочих подорожувати. Тож додатковий рейс дозволить зменшити навантаження на регулярні маршрути та забезпечити більше зручних місць.

Квитки вже доступні в продажу. Їх можна придбати в касах на вокзалах, через мобільний додаток або на офіційному сайті. Якщо ви плануєте поїздку до українських курортів у горах, компанія радить не зволікати з бронюванням.

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