Зафіксовано подорожчання бензину у Києві на деяких автозаправках, причому вартість палива різниться залежно від його виду та мережі, повідомляє Politeka.net.

Аналіз пропозицій різних операторів виявив помітну різницю у цінах.

Середня вартість А-95 нині складає 53,18 грн за літр, що на 0,09 грн більше, ніж раніше. Однак ціни на пальне на різних АЗС варіюються, даючи водіям можливість знайти вигідніші варіанти.

Найнижчу ціну пропонує мережа «Авантаж 7» — 48,95 грн за літр А-95. У мережі «Marshal» та «Мотто» бензин коштує 50,49 грн, а на заправках Маркет — 49,99 грн. У мережі UPG та VST ціна становить 53,40 грн за літр.

Найвищі ціни традиційно тримають SOCAR, OKKO та WOG — 57,99 грн за літр. Завдяки широкому діапазону цін водії можуть обирати заправку відповідно до своїх фінансових можливостей та особистих переваг.

Підкреслимо, що подорожчання бензину у Києві може продовжитись. У 2025 році можливе подорожчання пального, прогнозують експерти. На ринок впливатимуть кілька ключових чинників:

коливання світових цін на нафту;

зміни у законодавстві.

Зокрема, з 1 вересня 2024 року набув чинності закон, який передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на паливо до 2028 року.

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