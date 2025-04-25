На ринках і в супермаркетах спостерігається подорожчання молочних продуктів у Києві, тож покупцям варто знати, за що доведеться платити більше

Подорожчання молочних продуктів стосується багатьох звичних для містян товарів, проте є й те, що поки не дивує своєю вартістю, повідомляє Politeka.

Згідно з оновленими даними аналітичного порталу "Мінфін", станом на 22 квітня 2025 року, ціни на найпопулярніші товари в цій категорії в столиці помітно коливаються. Подорожчання молочних продуктів у Києві стає все більш відчутним для гаманця.

До прикладу, твердий сир "Звени Гора голандський" 45% коштує у середньому 511. Найнижчий цінник наразі зафіксовано в Megamarket. Там кілограм можна купити за трохи більше ніж 450 гривень. Це майже на сто гривень менше, ніж у Metro, де він коштує 587.

Схожа ситуація спостерігається із улюбленим напоєм багатьох "Яготинське" 2,6% у пакуванні 900 мілілітрів. У березні він коштував майже 56 гривень, а у квітні середня ціна знизилася до 54. Подорожчання молочних продуктів у Києві найменше торкнулося мережі Megamarket.

Ще одним дорогим товаром у споживчому кошику є сметана "Президент" 15%. Вона зросла з 51 до майже 54 за баночку у 350 грамів. Найвищі показники зафіксовані у Novus, де за останній місяць цінник виріс найбільше. У Metro вартість майже така сама.

Загалом, цінники наразі змінюються нерівномірно. Є позиції, де споживач виграє, але є й такі, де доведеться заплатити більше. Особливо уважними варто бути тим, хто щотижня закуповується в одній і тій самій мережі. Порівнювати вартості стало не просто корисною звичкою, а необхідністю.

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