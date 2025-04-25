На рынках и в супермаркетах наблюдается подорожание молочных продуктов в Киеве, поэтому покупателям следует знать, за что придется платить больше

Подорожание молочных продуктов касается многих привычных для горожан товаров, однако есть и то, что пока не удивляет свою стоимость, сообщает Politeka.

Согласно обновленным данным аналитического портала "Минфин", по состоянию на 22 апреля 2025 года цены на самые популярные товары в этой категории в столице заметно колеблются. Подорожание молочных продуктов в Киеве становится все более ощутимым для кошелька.

К примеру, твердый сыр "Звени Гора голландский" 45% стоит в среднем 511. Самый низкий ценник зафиксирован в Megamarket. Там килограмм можно купить за чуть больше 450 гривен. Это почти на сто гривен меньше, чем у Metro, где он стоит 587.

Похожая ситуация наблюдается с любимым напитком многих "Яготинске" 2,6% в упаковке 900 миллилитров. В марте он стоил почти 56 гривен, а в апреле средняя цена снизилась до 54. Подорожание молочных продуктов в Киеве меньше всего коснулось сети Megamarket.

Еще одним дорогим товаром в потребительской корзине является сметана "Президент" 15%. Она выросла с 51 до 54 за баночку в 350 граммов. Самые высокие показатели зафиксированы у Novus, где за последний месяц ценник вырос больше всего. У Metro стоимость почти такая же.

В общем, ценники изменяются неравномерно. Есть позиции, где потребитель выигрывает, но есть и такие, где придется больше заплатить. Особенно внимательными следует быть тем, кто еженедельно закупается в одной и той же сети. Сравнивать цены стало не просто полезной привычкой, а необходимостью.

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