Подорожчання кави у Харкові спостерігається у всіх мережах, але воно залежить від брендів, які пропонують продукцію

У 2024 році подорожчання кави у Харкові сягнуло багаторічного максимуму, і ця тенденція, схоже, не сповільнюється — у 2025-му вартість ароматного напою продовжує зростати, повідомляє Politeka.net.

Ми провели моніторинг цін місцевих мереж магазинів та з’ясували, що саме впливає на подорожчання.

В місцевому інтернет-магазині РОСТ можна знайти зерна різних брендів, однак уже зараз помітне зростання цін. Зокрема, у квітні банка розчинної сублімованої Gold selection Tchibo (250г) коштує 220 гривень. Особливо помітне на Nescafe Gold (210 г) - вона зросла до 440,30 грн — це на 17,17 грн більше, ніж у березні.

Крім того, в брикетах Duсale Irish Cream у фасуванні 250 грамів наразі коштує 316 грн, а упаковка Lavazza Espresso — 443,70 грн. Цінова динаміка свідчить про те, що містянам доведеться дедалі більше платити за улюблений напій.

Підкреслимо, що рекордне подорожчання кави у Харкові, за словами експертів, зумовлене насамперед скороченням виробництва в ключових регіонах, зокрема в Бразилії — світовому лідері з вирощування арабіки.

Втім, ситуація на ринку може змінитися: до кінця 2025 року вартість арабіки може знизитися на 30%. Основні фактори, які сприятимуть падінню цін:

зменшення глобального попиту на каву;

прогнозований високий урожай у Бразилії;

активне розширення плантацій в Індії, Уганді та Ефіопії.

Таким чином, уже найближчим часом ринок може вийти на новий баланс.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.