Удорожание кофе в Харькове наблюдается во всех сетях, но оно зависит от брендов, предлагающих продукцию.

В 2024 году подорожание кофе в Харькове достигло многолетнего максимума, и эта тенденция, похоже, не замедляется - в 2025-м стоимость ароматного напитка продолжает расти, сообщает Politeka.net.

Мы провели мониторинг цен местных сетей магазинов и выяснили, что влияет на подорожание.

В местном интернет-магазине РОСТ можно найти зерна разных брендов, однако уже сейчас заметен рост цен. В частности, в апреле банка растворимый сублимированный Gold selection Tchibo (250г) стоит 220 гривен. Особенно заметно на Nescafe Gold (210 г) - он вырос до 440,30 грн - это на 17,17 грн больше, чем в марте.

Кроме того, в брикетах Duсale Irish Cream в фасовке 250 граммов стоит 316 грн, а упаковка Lavazza Espresso — 443,70 грн. Ценовая динамика свидетельствует о том, что горожанам придется все больше платить за любимый напиток.

Подчеркнем, что рекордное подорожание кофе в Харькове, по словам экспертов, обусловлено, прежде всего, сокращением производства в ключевых регионах, в частности в Бразилии — мировом лидере по выращиванию арабики.

Впрочем, ситуация на рынке может измениться: к концу 2025 г. стоимость арабики может снизиться на 30%. Основные факторы, способствующие падению цен:

уменьшение глобального спроса на кофе;

прогнозируемый высокий урожай в Бразилии;

активное расширение плантаций в Индии, Уганде и Эфиопии.

Таким образом, уже в ближайшее время рынок может выйти на новый баланс.

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