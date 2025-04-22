Подорожчання молочних продуктів у Харкові спостерігалося певний період, а зараз ситуація дещо змінилась, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані місцевих супермаркетів та вияснили, що відбувається з вартістю популярних товарів.

Згідно з останніми моніторингами цін у найбільших торгових мережах, молоко Простонаше 1% жирності (900 мл) в середньому коштує 52,42 грн, що на 0,32 грн більше, ніж у березні. Водночас молоко "Яготинське 2,6%" подешевшало трохи – з 55,86 до 54,13 гривні за 900 мл.

Також можна зекономити завдяки акцям - зараз молоко "Галичина" коштує 29,90 замість 52 гривень. Найдорожче - марки Ферма - його можна придбати за 56, 30. Область показала зростання цього товара на рівні 1,13%.

Кефір "Селянський 2,5%" у середньому зменшився у ціні майже на гривню – з 59,87 до 58,99 гривні за 950 мл. При цьому в окремих супермаркетах продукт пропонується відчутно дорожче – 66,99 гривні.

Подорожчання молочних продуктів у Харкові зачепило кисломолочний сир: Простонаше 9% жирності (300 г) подорожчав з 93,28 до 96,35 грн. Найдорожчим лишається сир "President" 300 г - зараз він коштує 94,10 грн. Тим часом в області вартість знилиась в порівнянні з минулим місяцем на -1.81%.

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