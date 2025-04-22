Подорожание молочных продуктов в Харькове наблюдалось определенный период, а сейчас ситуация несколько изменилась, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные местных супермаркетов и выяснили, что происходит со стоимостью популярных товаров.

Согласно последним мониторингам цен в крупнейших торговых сетях, молоко простонаше 1% жирности (900 мл) в среднем стоит 52,42, что на 0,32 грн больше, чем в марте. В то же время молоко "Яготинское 2,6%" подешевело немного – с 55,86 до 54,13 гривны за 900 мл.

Также можно сэкономить благодаря акциям – сейчас молоко "Галичина" стоит 29,90 вместо 52 гривен. Дороже всего – марки Ферма – его можно приобрести за 56,30. Область показала рост этого товара на уровне 1,13%.

Кефир "Селянский 2,5%" в среднем снизился в цене почти на гривну - с 59,87 до 58,99 гривны за 950 мл. При этом в отдельных супермаркетах товар предлагается ощутимо дороже – 66,99 грн.

Подорожание молочных продуктов в Харькове задело кисломолочный сыр: Простонаше 9% жирности (300 г) подорожало с 93,28 до 96,35 грн. Самым дорогим остается сыр "President" 300 г – сейчас он стоит 94,10 грн. Тем временем в области стоимость снизилась по сравнению с прошлым месяцем на -1.81%.

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