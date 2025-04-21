Таке подорожчання круп у Харкові може бути пов’язані як із сезонними коливаннями, так і з логістичними викликами.

Подорожчання круп у Харкові стало помітним ще з початком квітня, щось зросло незначно, а щось навпаки вдарило по гаманцям, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані місцевих магазинів та сайту Мінфін. Згідно з моніторингом вартості, у квітні 2025 року спостерігалися зміни у порівнянні з минулим місяцем.

Найбільше зросла вартість круглого рису — тепер його середня ціна становить 73,87 гривень за кілограм, тоді як у березні він коштував 71,56 грн.

Довгий рис також трохи подорожчав — із 58,24 грн до 58,59 грн за кілограм. Натомість пропарений довгий рис подешевшав — 67,73 грн проти 68,19 грн у попередньому місяці.

Найдорожчий - басматі компанії "Жменька". Його продають за рекордною ціною 170 грн за кілограм. Також рис Жасмін перебуває у найдорожчій ціновій категорії - 114 за 1 кг.

Гречка теж додала в ціні: середня вартість вагової становить 49 грн, хоча ще в березні її продавали по 32,24. Найдорожча марки Терра продається по 64 гривні за 800 грам, а найдешевша Зерновита за 61 грн за кг.

Таке подорожчання круп у Харкові може бути пов’язані як із сезонними коливаннями, так і з логістичними викликами у воєнний час. Експерти передбачають, що на цьому все не зупиниться та вартість піде й далі вгору.

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