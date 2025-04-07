Отримати безкоштовне житло для персееленців у Харкові можна, скориставшись кількома способами.

Безкоштовне житло для переселенців в Харкові доступне завдяки кільком державним та благодійним ініціативам, що допомагають людям, які втратили свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Відповідно до останньої інформації, кілька організацій та установ надають тимчасовий притулок для ВПО.

Одним із основних постачальників нерухомості є благодійний фонд «Захист». Для того, щоб отримати домівку, ВПО можуть звертатися за телефоном +38 (057) 750-14-17. Фонд допомагає не лише з розміщенням, але й з іншими питаннями, пов'язаними з тимчасовим проживанням.

Крім того, харківські вищі навчальні заклади також готові приймати переселенців. Харківський державний університет пропонує 135 кімнат для тимчасового розміщення. Контактна особа для отримання інформації та запису — Дмитро Мкртичьян, телефон: (067) 571-70-69. Адреса університету: вул. Отакара Яроша, 11.

Для більш зручного пошуку можна скористатися онлайн-платформою «Прихисток», яка була створена на початку війни для допомоги біженцям по всій Україні. Цей сервіс дозволяє швидко знайти доступне житло в інших містах.

Для отримання безкоштовного житла для переселенці у Харкові варто звертатися до відповідних контактних осіб за вказаними номерами телефонів або через онлайн-платформи, щоб отримати більш детальну інформацію про доступні місця.

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