Получить бесплатное жилье для перселенцев в Харькове можно, воспользовавшись несколькими способами.

Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове доступно благодаря нескольким государственным и благотворительным инициативам, которые помогают людям, потерявшим свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Согласно последней информации, несколько организаций и учреждений предоставляют временное убежище для ВПЛ.

Одним из основных поставщиков недвижимости есть благотворительный фонд «Захист». Для того чтобы получить дом, ВПЛ могут обращаться по телефону +38 (057) 750-14-17. Фонд помогает не только с размещением, но и другими вопросами, связанными с временным проживанием.

Кроме того, харьковские высшие учебные заведения готовы принимать переселенцев. Харьковский государственный университет предлагает 135 комнат для временного размещения. Контактное лицо для получения информации и записи - Дмитрий Мкртычьян, телефон: (067) 571-70-69. Адрес университета: ул. Отакара Яроша, 11

Для более удобного поиска можно воспользоваться онлайн-платформой «Прихисток», созданной в начале войны для помощи беженцам по всей Украине. Этот сервис позволяет быстро найти доступное убежище и в других городах.

Для получения бесплатного жилья для переселенцев в Харькове следует обращаться к соответствующим контактным лицам за указанными номерами телефонов или через онлайн-платформы, чтобы получить более подробную информацию о доступных местах.

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