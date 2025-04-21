Такое подорожание круп в Харькове может быть связано как с сезонными колебаниями, так и с логистическими вызовами.

Подорожание круп в Харькове стало заметно еще с началом апреля, что-то выросло незначительно, а что-то наоборот ударило по кошелькам, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные местных магазинов и сайта Минфина. Согласно мониторингу стоимости, в апреле 2025 года наблюдались изменения по сравнению с прошлым месяцем.

Больше всего возросла стоимость круглого риса - теперь его средняя цена составляет 73,87 гривен за килограмм, тогда как в марте он стоил 71,56.

Длинный рис также немного подорожал – с 58,24 до 58,59 грн за килограмм. Пропаренный длинный рис подешевел — 67,73 против 68,19 грн в предыдущем месяце.

Самый дорогой – басмати компании "Жменька". Его продают по рекордной цене в 170 грн за килограмм. Также рис Жасмин находится в самой дорогой ценовой категории – 114 за 1 кг.

Гречка тоже прибавила в цене: средняя стоимость весовой составляет 49 грн, хотя еще в марте ее продавали по 32,24. Самая дорогая марка Терра продается по 64 гривны за 800 грамм, а самая дешевая зерновитая за 61 гривен за кг.

Такое подорожание круп в Харькове может быть связано как с сезонными колебаниями, так и с логистическими вызовами в военное время. Эксперты предполагают, что на этом все не остановится и стоимость пойдет дальше вверх.

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