Подорожание бензина в Киеве произошло из-за ряда факторов, больше всего повлиял рост цен на сырье.

Зафиксировано подорожание бензина в Киеве на некоторых автозаправках, причем стоимость топлива отличается в зависимости от вида и сети, сообщает Politeka.net.

Анализ предложений разных операторов выявил заметную разницу в ценах.

Средняя стоимость А-95 составляет 53,18 грн за литр, что на 0,09 грн больше, чем раньше. Однако цены на топливо на разных АЗС варьируются, давая водителям возможность найти более выгодные варианты.

Самую низкую цену предлагает сеть «Авантаж 7» — 48,95 грн за литр А-95. В сети "Marshal" и "Мотто" бензин стоит 50,49 гривен, а на заправках Маркет - 49,99 гривен. В сети UPG и VST стоимость составляет 53,40 за литр.

Самые высокие цены традиционно держат SOCAR, OKKO и WOG – 57,99 грн за литр. Благодаря широкому диапазону водители могут выбирать заправку в соответствии со своими финансовыми возможностями и личными предпочтениями.

Подчеркнем, что подорожание бензина в Киеве может продолжиться. В 2025 году возможно подорожание горючего, прогнозируют эксперты. На рынок будут влиять несколько ключевых факторов:

колебания мировой стоимости на нефть;

конфигурации в законодательстве.

В частности, с 1 сентября 2024 вступил в силу закон, предусматривающий постепенное повышение ставок акцизного налога на топливо до 2028 года.

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