Пенсія в Києві стала предметом судової тяганини, адже між чоловіком та ПФУ виникла суперечка, тож розбираємось, що трапилось.

Громадянин отримав передплату пенсії в Києві, а потім відмовився її попертати, проте не все так однозначно, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Ірпінського суду, все почалося ще наприкінці 2023 року. У період із 28 листопада по 30 квітня громадянин отримав пенсію в Києві в сумі трохи більше одинадцяти тисяч гривень.

Згодом з’ясувалося, що виплата була проведена помилково, принаймні так вважали у Пенсійному фонді. Вони надіслали листа, у якому повідомили про переплату і запропонували повернути гроші добровільно. Але адресат категорично відмовився це робити.

І тут почалося найцікавіше. Як виявилося, чоловік ще в лютому подав документи на оформлення пенсії в Києві по інвалідності, а вже в кінці того ж місяця отримав позитивну відповідь. Кошти нарахували заднім числом, починаючи з листопада. Виплати перерахували на рахунок в “Ощадбанку”.

Проте в травні, після повторного аналізу документів, ПФУ змінив рішення і відмовив у призначенні виплат. Причина, яку вони вказали, це недостатній страховий стаж. На момент звернення в пенсіонера було трохи більше шести років, а необхідно мінімум сім років. Тож у фонді вирішили, що гроші були виплачені помилково.

Однак у своєму рішенні суд вказав, що у матеріалах справи немає доказів, що чоловік вдався до шахрайства. Тому підстав вимагати повернення 11 тисяч немає.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.