Пенсія в Запоріжжі стала предметом для судової тяганини, адже донька не могла отримати спадок своєї матері.

Пенсія в Запоріжжі передбачає, що неотримані гроші за життя людини, переходять для спадкоємців, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Орджонікідзевського районного суду міста, донька померлої домоглася визнання права на суму, яку її мати не встигла отримати за життя. Мова йде про майже 137 тисяч гривень.

Після смерті своєї матері, громадянка подала заяву до приватного нотаріуса з проханням видати свідоцтво про право на спадщину. Йшлося саме про недоотриману пенсію в Запоріжжі.

Усе мало вигляд абсолютно стандартної процедури: була заведена спадкова справа, минув законний шестимісячний строк, і містянка діяла в рамках закону. Та замість очікуваного підтвердження прав, вона отримала відмову.

ПФУ аргументував це тим, що пенсія в Запоріжжі, яку отримувала покійна, належала до особливої категорії за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби». А, згідно зі статтею 61, недоотримані виплати не підлягають спадкуванню.

Нотаріус не зміг отримати повний пакет підтверджувальних документів, тож свідоцтво видати відмовився. Але, як з’ясувалося, з 1983 року матір отримувала виплату за віком. А вже у 2015-му, після смерті чоловіка, їй призначили нову, по втраті годувальника.

Саме навколо неї й виникла суперечка. Суд вирішив, що ПФУ неправомірно посилався на статтю закону, яка у цій ситуації не мала застосування. Орджонікідзевський райсуд став на бік доньки.

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