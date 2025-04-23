Пенсия в Запорожье стала предметом судебной волокиты, ведь дочь не могла получить наследство своей матери.

Пенсия в Запорожье предполагает, что неполученные деньги за жизнь человека переходят для наследников, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Орджоникидзевского районного суда города, дочь умершей добилась признания права на сумму, которую мать не успела получить при жизни. Речь идет о почти 137 тысячах гривен.

После смерти своей матери гражданка подала заявление к частному нотариусу с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство. Речь шла именно о недополученной пенсии в Запорожье.

Все выглядело совершенно стандартной процедурой: было заведено наследственное дело, истек законный шестимесячный срок, и горожанка действовала в рамках закона. Но вместо ожидаемого подтверждения прав она получила отказ.

ПФУ аргументировал это тем, что получавшая покойная пенсия в Запорожье принадлежала к особой категории по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы». Согласно статье 61, недополученные выплаты не подлежат наследованию.

Нотариус не смог получить полный пакет подтверждающих документов и свидетельство выдать отказался. Но, как выяснилось, с 1983 года мать получала выплату по возрасту. А уже в 2015-м, после смерти мужчины, ей назначили новую по утрате кормильца.

Именно вокруг него и возник спор. Суд решил, что ПФУ неправомерно ссылался на статью закона, которая в этой ситуации не применялась. Орджоникидзевский райсуд принял сторону дочери.

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