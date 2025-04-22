Пенсія в Києві йому призначалась відповідно до чинного законодавства на законних підставах.

Пенсія у Києві була призначена чоловікові, проте він опинився у центрі судового розгляду щодо можливого надмірного нарахування пенсійних виплат, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду, опублікованому 29 січня 2025 року.

Зокрема, він був поновлений на посаді інспектора сектору організації дорожнього руху ДАІ. У зв’язку з цим Пенсійний фонд України вважає, що чоловік отримував пенсію неправомірно протягом усього періоду — з 31 січня 2015 року до 31 січня 2023 року, що призвело до утворення переплати в сумі понад 543 тисячі гривень.

Позивач не погодився з такими висновками, наголошуючи, що після 25 років служби в міліції його було незаконно звільнено, що й підтверджено судовим рішенням. Пенсія в Києві йому призначалась відповідно до чинного законодавства на законних підставах, а сама виплата була припинена лише у квітні 2023 року, залишивши його без засобів до існування.

Позиція відповідача — Пенсійного фонду — ґрунтується на тому, що отримання пенсії під час служби суперечить законодавству. Фонд посилається на норми Закону, які чітко регламентують припинення нарахувань у разі повторного прийняття пенсіонера на службу. Також наводяться положення Цивільного кодексу щодо можливості стягнення безпідставно отриманих коштів.

У підсумку суд ухвалив рішення відмовити у задоволенні позову ПФУ. Пенсіонеру пенсія була призначена довічно.

"За відсутності будь-яких достовірних доказів недобросовісного отримування виплат, відсутні правові підстави для стягнення їх з відповідача на користь позивача сум пенсій, як безпідставно набутих. Така пенсія в Києві не є безпідставно набутою, оскільки сплачувалась позивачем на користь відповідача згідно з вимогами пенсійного забезпечення, у період коли відповідач мав право на їх отримання", - наголосив суд.

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