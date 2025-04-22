Пенсия в Киеве ему назначалась в соответствии с действующим законодательством на законных основаниях.

Пенсия в Киеве была назначена мужчине, однако он оказался в центре судебного разбирательства по поводу возможного чрезмерного начисления пенсионных выплат, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Днепровского районного суда, опубликованном 29 января 2025 года.

В частности, он был восстановлен в должности инспектора сектора организации дорожного движения ГАИ. В связи с этим Пенсионный фонд Украины считает, что мужчина получал ее неправомерно в течение всего периода — с 31 января 2015 года по 31 января 2023 года, что привело к образованию переплаты в сумме более 543 тысяч гривен.

Истец не согласился с такими выводами, подчеркивая, что после 25 лет службы в милиции он был незаконно уволен, что и подтвержден судебным решением. Пенсия в Киеве ему назначалась в соответствии с действующим законодательством на законных основаниях, а сама выплата была прекращена только в апреле 2023 года, оставив его без средств к существованию.

Позиция ответчика ПФУ основывается на том, что получение пенсии во время службы противоречит законодательству. Фонд ссылается на нормы Закона, четко регламентирующие прекращение начислений при повторном принятии мужчины на службу. Также приводятся положения Гражданского кодекса о возможности взыскания безосновательно полученных средств.

В итоге суд принял решение отказать в удовлетворении иска ПФУ. Мужчине выплата была назначена пожизненно.

"При отсутствии каких-либо достоверных доказательств недобросовестного получения выплат, отсутствуют правовые основания для взыскания их с ответчика в пользу истца сумм, как безосновательно приобретенных. Такая пенсия в Киеве не является безосновательно приобретенной, поскольку уплачивалась истцом в пользу получения ответа в пользу ответчика в соответствии с требованиями подчеркнул суд.

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