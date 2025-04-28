Пенсия в Киеве стала предметом судебной волокиты, ведь между мужчиной и ПФУ возник спор, поэтому разбираемся, что произошло.

Гражданин получил подписку на пенсию в Киеве , а затем отказался ее попертать, однако не все так однозначно, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Ирпенского суда, все началось еще в конце 2023 года. В период с 28 ноября по 30 апреля гражданин получил пенсию в Киеве в сумме чуть больше одиннадцати тысяч гривен.

Впоследствии выяснилось, что выплата была произведена ошибочно, по крайней мере, так считали в Пенсионном фонде. Они направили письмо, в котором сообщили о переплате и предложили вернуть деньги добровольно. Но адресат категорически отказался это делать.

И тут началось самое увлекательное. Как оказалось, мужчина еще в феврале представил документы на оформление пенсии в Киеве по инвалидности, а уже в конце того же месяца получил положительный ответ. Денежные средства насчитали задним числом, начиная с ноября. Выплаты перечислили на счет в Ощадбанке.

Однако в мае после повторного анализа документов ПФУ изменил решение и отказал в назначении выплат. Причина, которую они указали, – это недостаточный страховой стаж. К моменту обращения у пенсионера было чуть больше шести лет, а необходимо минимум семь лет. Так что в фонде решили, что деньги были выплачены ошибочно.

Однако в своем решении суд указал, что в материалах дела нет доказательств, что мужчина прибег к мошенничеству. Поэтому оснований требовать возврата 11 тысяч нет.

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