Местные жители, которые любят путешествовать, теперь могут рассчитывать на новый график поездов из Киева в мае.

Новый график поездов из Киева в мае включает еще один дополнительный маршрут в Трускавец, сообщает Politeka.

Популярность этого направления весной не удивляет, ведь многие стремятся уйти от столичной суеты и провести несколько дней среди карпатских холмов и минеральных источников.

Как информируют на официальном сайте "Укрзализныци", обновленное расписание предполагает, что из столицы скорый №159 будет отправляться 9 и 11 числа в 11:16. В Трускавец он будет прибывать в 19:37, поэтому пассажиры смогут добраться до места отдыха еще до заката.

В обратном направлении №160 выезжать в 9:03 и прибывать в столицу в 19:11. Это удобно для тех, кто не хочет терять день в пути и планирует вернуться в рабочий ритм сразу после праздников.

Путешественников ожидают вагоны купейного типа с удобными местами для сидения. "Укрзализныця" обращает внимание, что нечетные места расположены у окна, а парные — у прохода, поэтому перед покупкой билетов следует учесть свои предпочтения.

Новый график поездов из Киева в мае стал ответом на растущий спрос среди пассажиров. Весенние даты, особенно вокруг майских выходных, традиционно собирают многие желающие путешествовать. Дополнительный рейс позволит уменьшить нагрузку на регулярные маршруты и обеспечить более удобных мест.

Билеты уже доступны в продаже. Их можно приобрести в кассах на вокзалах, через мобильное приложение или на официальном сайте. Если вы планируете поездку в украинские курорты в горах, компания советует не медлить с бронированием.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может рассчитывать на выплаты

Также Politeka писала, Подорожание бензина в Киеве: стоимость удивит украинцев

Как сообщала Politeka, Подорожание овощей в Киеве: сколько стоят в супермаркетах и ​​на рынках лук, морковь и свекла