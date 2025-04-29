Грошова допомога для пенсіонерів в Києві надається, коли заявники відповідають хоча б одному критерію вразливості

Грошова допомога для пенсіонерів в Києві надається українцям, які відповідають певним критеріям, повідомляє Рoliteka.net.

Подробиці розкрили у КМДА.

Так, сума надається, якщо вони ще не користувалися міжнародною фінансовою підтримкою (2 220 або 3 600 грн на особу на місяць), мають середньомісячний дохід менше ніж 5 400 грн на члена сім'ї та належать до однієї з визначених категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися через війну протягом останніх шести місяців;

люди, що залишили домівки через бойові дії, але вже повернулися до свого постійного місця проживання (в тому числі з-за кордону).

Крім того, грошова допомога для пенсіонерів в Києві надається, коли заявники відповідають хоча б одному критерію вразливості:

родини з одним із батьків (мати чи батько) та дітьми до 18 років або особами віком 55+ років;

родини, що складаються з однієї чи кількох самотніх осіб літнього віку (55+ років) або особи літнього віку з дітьми;

родини, де є люди з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

У Києві подати заявку можна за адресою: вул. Мала Шияновська, 14/13 (робочі години: понеділок–п’ятниця, з 09:00 до 16:00). Контактна інформація гарячої лінії УВКБ ООН: 0-800-307-711 (пн–пт з 09:00 до 18:00).

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