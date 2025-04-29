Денежная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется, когда заявители отвечают хотя бы одному критерию уязвимости

Денежная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется украинцам, отвечающим определенным критериям, сообщает Рoliteka.net.

Подробности раскрыли в КГГА.

Так, сумма предоставляется, если они еще не пользовались международной финансовой поддержкой (2 220 или 3 600 грн на человека в месяц), имеют среднемесячный доход менее 5 400 грн на члена семьи и относятся к одной из определенных категорий:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переместившиеся через войну в течение последних шести месяцев;

люди, покинувшие дома из-за боевых действий, но уже вернувшихся к своему постоянному месту жительства (в том числе из-за границы).

Кроме того, денежная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется, когда заявители отвечают хотя бы одному критерию уязвимости:

семьи с одним из родителей (мать или отец) и детьми до 18 лет или лицами в возрасте 55 лет;

семьи, состоящие из одного или нескольких одиноких лиц пожилого возраста (55+ лет) или лица пожилого возраста с детьми;

семьи, где есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

В Киеве подать заявку можно по адресу ул. Малая Шияновская, 14/13 (рабочие часы: понедельник-пятница, с 09:00 до 16:00). Контактная информация горячей линии УВКБ ООН: 0-800-307-711 (пн-пт с 09:00 до 18:00).

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