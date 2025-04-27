Синоптики уклали прогноз погоди у Києві на тиждень з 28 квітня по 4 травня.

Синоптики склали прогноз погоди у Києві на тиждень з 28 квітня по 4 травня та розповіли, яких сюрпризів чекати від погоди, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Києві на тиждень з 28 квітня по 4 травня. Понеділок, 28-ого числа порадує приємною: дощів не передбачається, а ясне сонце тішитиме містян до самого вечора. Температура коливатиметься від +5 до +16°C. Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя.

У вівторок, 29-ого числа, очікується по-справжньому весняне тепло — повітря прогріється до +20°C. Стане сонячно і сухо. Наші пращури дивилися, який сьогодні день, таким і буде весь травень.

У середу, 30-ого квітня, синоптики прогнозують від +16 до +23°C. Ранок і вечір обіцяють бути сонячними, а вдень можливе короткочасне затягування неба хмарами. Наші пращури казали: «Якщо до Юр’єва дня річки ще не розкрились — весна буде пізньою, а літо не втішить врожаєм».

У четвер, 1-ого травня синоптики обіцяють від 11 до 16 зі знаком "+". Ранок та вечір будуть ясними, вдень очікується хмарність. Наші пращури помітили: "З цього дня вже можна висаджувати різні овочі".

П'ятниця 2-ого, з самого ранку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Стопчики термометра опустяться до +6 - +15. Наші предки сьогодні пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай..

Субота 3-ого трішки потеплішає. Температура протримається на рівні +20. В народі з давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища.

Неділя 4-ого, буде пасмурною. Протримається +19 до +21. У цей час потрібно спостерігати за черемхою: якщо вона рано зацвіла – буде тепле літо.

Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 28 квітня по 4 травня обіцяє похолодання у п'ятницю.

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