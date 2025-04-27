Синоптики заключили прогноз погоды в Киеве на неделю с 28 апреля по 4 мая.

Синоптики заключили прогноз погоды в Киеве на неделю с 28 апреля по 4 мая и рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Киеве на неделю с 28 апреля по 4 мая. Понедельник, 28 числа порадует приятной: дождей не предвидится, а ясное солнце будет радовать горожан до самого вечера. Температура будет колебаться от +5 до +16°C. Считалось, что залетевший на чужой двор пчелиный рой обещал хозяину дома счастья.

Во вторник, 29 числа, ожидается по-настоящему весеннее тепло — воздух прогреется до +20°C. Станет солнечно и сухо. Наши предки приметили, если в этот день продержится потепление, то и весна будет такой.

В среду, 30 апреля, синоптики прогнозируют от +16 до +23°C. Утро и вечер обещают быть солнечными, а днем ​​возможна кратковременная затяжка неба облаками. Наши предки приметили, если в этот день хорошо, то и осень будет хорошая.

В четверг, 1 мая синоптики обещают от 11 до 16 со знаком "+". Утром и вечером будет ясным, днем ​​ожидается облачность. Наши предки верили, что из этого дня можна высаживать овощи.



Пятница второго числа, с самого утра ясно ожидается утром и вечером, а днем ​​небо могут затянуть тучи, однако ненадолго. Стопчики термометра опустятся до +6 – +15. Наши предки сегодня угощали весну, чтобы она дала хороший урожай.



В субботу третьего немного потеплеет. Температура продержится на уровне +20. В народе в этот день вспоминают умерших родственников.



Воскресенье 4-го будет пасмурным. Продержится +19 до +21. В это время нужно наблюдать за черемухой: если она рано зацвела – будет теплое лето.

Итак , прогноз погоды в Киеве на неделю с 28 апреля по 4 мая обещает похолодание в пятницу.

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