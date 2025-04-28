Українцям показали, як змінилися ціни на цибулю, моркву та буряк в супермаркетах і на ринках, зараз спостерігається подорожчання овочів у Києві, повідомляє Politeka.net.

Про це свідчать дані порталу Мінфін та Столичного ринку.

Вартість продовольчого кошика залишається важливим економічним орієнтиром для українців. У квітні 2025 року на ринку продуктів харчування зафіксовані певні зміни порівняно з березнем. Наприклад, подорожчання овочів у Києві.

Найпомітнішу динаміку демонструють ціни на цибулю. Так, білу цибулю у Metro продають по 103,90 грн за кілограм, тоді як звичайна ріпчаста коштує значно дешевше: від 24,89 гривень у Novus до 42,60 у Megamarket, середня ціна складає 33,75. На Столичному за ріпчасту цибулю просять від 22 до 27 грн за кілограм.

Вартість моркви у квітні варіюється від 39,90 грн у Metro та Auchan до 51,00 у Megamarket, а середня ціна становить 43,63 гривень за кілограм. На Столичному ринку моркву продають по 43–45.

Столовий буряк у магазинах коштує від 34 до 37 грн за кіло. При цьому його середня ціна вже на 9 гривень перевищує показник березня.

Підкреслимо, що за словами експертів, нинішня ситуація з цінами на продукти залишається нестабільною. До того ж досі немає чіткого розуміння щодо умов експорту до Європейського Союзу, а це, своєю чергою, впливає на внутрішній ринок. Очікується, що вже у травні деякі продукти харчування можуть трохи подешевшати.

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