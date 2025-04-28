Украинцам показали, как изменились цены на лук, морковь и свеклу в супермаркетах и ​​рынках, сейчас наблюдается подорожание овощей в Киеве, сообщает Politeka.net.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин и Столичного рынка.

Стоимость продовольственной корзины остается важным экономическим ориентиром для украинцев. В апреле 2025 года в магазинах продуктов питания зафиксированы определенные изменения по сравнению с мартом. К примеру, подорожание овощей в Киеве.

Наиболее заметную динамику демонстрируют цены на лук. Так, белый лук в Metro продают по 103,90 грн за килограмм, в то время как обычная репчатая стоит значительно дешевле: от 24,89 гривен у Novus до 42,60 в Megamarket, средняя цена составляет 33,75. На Столичном за репчатый лук просят от 22 до 27 грн за килограмм.

Стоимость моркови в апреле варьируется от 39,90 грн у Metro и Auchan до 51,00 в Megamarket, а средняя цена составляет 43,63 гривен за килограмм. На Столичном рынке морковь продается по 43–45.

Столовая свекла в магазинах стоит от 34 до 37 грн за кило. При этом его средняя стоимость уже на 9 гривен превышает показатель марта.

Подчеркнем, что, по словам экспертов, нынешняя ситуация с ценниками на продукты остается нестабильной. К тому же до сих пор нет четкого понимания условий экспорта в Европейский Союз, а это, в свою очередь, влияет на Украину. Ожидается, что уже в мае некоторые продукты питания могут подешеветь.

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