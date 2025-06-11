Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Харкові та розповіли чого чекати.

Прогноз погоди у Харкові на 12–14 червня обіцяє переважно хмарні та дощові умови, повідомляє Politeka.

12 червня в місті очікується хмарність протягом усього дня, а в другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до ночі. Температура коливатиметься від +16° вранці до +20° вдень. Народний прогноз свідчить, що цей день вважався зміїним — за повір’ям, змії «ходять по лісах станицями», а саджати боби 12 червня вважається доброю традицією.

13.06 у місті буде похмуро, з хмарами до самого вечора. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який посилиться ближче до вечора. Температура вночі становитиме +12°, а вдень підніметься до +18°. За народним прогнозом, цей день асоціюється із завершенням посівної — якщо зозуля кує, погода очкується гарна, а ранкова роса віщує спекотний наступний день.

14 числа у Харкові знову очікується хмарність і тривалий дрібний дощ від ранку до вечора. Температура коливатиметься від +12° до +21°. Народна мудрість говорить, що якщо зозуля кує довго, варто чекати на теплу атмосферу без холодного ранку. Цей день також має сімейне значення — вечір рекомендується провести у колі близьких для щастя в родині.

Такий прогноз погоди у Харкові допоможе краще планувати справи на найближчі дні.

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