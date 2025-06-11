Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и рассказали, чего ждать.

Прогноз погоды в Харькове на 12-14 июня обещает преимущественно облачные и дождливые условия, сообщает Politeka.

12 июня в городе ожидается облачность в течение всего дня, а во второй половине дня - дождь, который продлится до ночи. Температура будет колебаться от +16° утром до +20° днем. Народный прогноз свидетельствует, что этот день считался змеиным – по поверью, змеи «ходят по лесам станицами», а сажать бобы 12 июня считается доброй традицией.

13.06 в городе будет пасмурно, с облаками до самого вечера. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который усилится ближе к вечеру. Температура ночью будет +12°, а днем ​​поднимется до +18°. По народному прогнозу, этот день ассоциируется с завершением посевной - если кукушка кует, погода ожидается хорошая, а утренняя роса предвещает жаркий следующий день.

14 числа в Харькове снова ожидается облачность и длительный мелкий дождь с утра до вечера. Температура будет колебаться от +12 ° до +21 °. Народная мудрость говорит, что если кукушка кует долго, стоит ждать теплую атмосферу без холодного утра. Этот день также имеет семейное значение – вечер рекомендуется провести в кругу близких для счастья в семье.

Такой прогноз погоды в Харькове поможет лучше планировать дела на ближайшие дни.

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