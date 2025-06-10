Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Харкові та розповіли все про цей день.

Прогноз погоди в Харкові на середу, 11 червня, обіцяє хмарну атмосферу з самого ранку і до пізнього вечора, повідомляє Politeka.

Температура повітря коливатиметься від +13°C вранці до +25°C у другій половині дня, при цьому опадів не очікується. Вітер буде помірним — 1,3–3,5 м/с, а вологість повітря знизиться протягом дня з 67% до 26%. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 747-750 мм рт. ст.

За народним прогнозом, 11.06 спостерігали за горобцями: якщо вони активні та рухливі — чекали на комфортні умови. На наступний день, 12 червня, також передбачають хмарність без дощів.

Температура підніметься до +24°C, а вологість знизиться до 30%. Народні прикмети пов’язують цей день зі зміями — вважали, що змії “ходять по лісах станицями”, і вбивати їх небезпечно. Також 12 червня сіяли боби та спостерігали за павуками, адже їхня активність передвіщала зміну погоди.

У п’ятницю, 13 числа, в Харкові очікується ясний ранок і вечір, вдень буде хмарно, опадів не прогнозують. Температура коливатиметься від +12°C до +18°C. Народна прикмета рекомендує завершувати посів у цей день, а також слухати кукування зозулі — це знак комфортних умов.

Чим більше роси ввечері, тим спекотнішим буде наступний день. Такий прогноз погоди в Харкові допоможе жителям краще спланувати свої справи на найближчі дні.

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