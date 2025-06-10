Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и рассказали все об этом дне.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 11 июня, обещает облачную атмосферу с раннего утра и до позднего вечера, сообщает Politeka.

Температура воздуха будет колебаться от +13°C по утрам до +25°C во второй половине дня, при этом осадков не ожидается. Ветер будет умеренным - 1,3-3,5 м/с, а влажность воздуха снизится в течение дня с 67 до 26%. Атмосферное давление будет оставаться стабильным около 747-750 мм рт. ст.

По народному прогнозу, 11.06 наблюдали за воробьями: если они активны и подвижны — ждали комфортных условий. На следующий день, 12 июня, также ожидается облачность без дождей.

Температура поднимется до +24°C, а влажность снизится до 30%. Народные приметы связывают этот день со змеями - считали, что змеи "ходят по лесам по станицам", и убивать их опасно. Также 12 июня сеяли бобы и наблюдали пауков, ведь их активность предвещала изменение погоды.

В пятницу, 13 числа, в Харькове ожидается ясное утро и вечер, днем ​​будет облачно, осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться от +12 до +18°C. Народная примета рекомендует завершать посев в этот день, а также слушать кукование кукушки – это знак комфортных условий.

Чем больше росы вечером, тем жарче будет следующий день. Такой прогноз погоды в Харькове поможет жителям спланировать свои дела на ближайшие дни.

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