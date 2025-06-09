Нова система оплати проїзду у Запоріжжі не лише зменшить використання готівки, а й дасть змогу вести точний облік пасажиропотоку.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі впроваджується через спеціальну муніципальну картку “Січ”, повідомляє Politeka.

За даними Запорізької міської ради, місто вже чотири місяці тестує автоматизовану модель розрахунків у громадському транспорті. Початково система працювала для студентів і пільговиків: було видано 377 карток “Січ Студентська” та 98 “Січ Пільгова”, які дозволяють оплачувати у муніципальному транспорті без готівки.

Найближчим часом заплановано запуск універсальної - “Січ Загальна”, якою зможуть користуватись усі мешканці міста. Вона дозволить оплачувати як разові поїздки, так і купувати місячні проїзні квитки. Для зручності запоріжців на базі КП “Запоріжелектротранс” встановлять термінали для автоматичної видачі карток.

Крім того, картку можна буде поповнити через додаток EasyPay, а в майбутньому — створити віртуальну версію з аналогічним функціоналом. Нова система оплати проїзду у Запоріжжі не лише зменшить використання готівки, а й дасть змогу вести точний облік пасажиропотоку, що важливо для подальшого розвитку транспорту в місті.

Отже, такі нововведення стануть черговим кроком до цифровізації міських послуг та зручності для пасажирів.

Українців закликають активніше долучатися до цифрової трансформації транспорту.

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