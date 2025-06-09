Новая система оплаты проезда в Запорожье не только уменьшит использование наличных денег, но и позволит вести точный учет пассажиропотока.

Новая система оплаты проезда в Запорожье внедряется через специальную муниципальную карточку Січ, сообщает Politeka.

По данным Запорожского городского совета город уже четыре месяца тестирует автоматизированную модель расчетов в общественном транспорте. Изначально система работала для студентов и льготников: было выдано 377 карт "Січ Студенческая" и 98 "Січ Льготная", которые позволяют оплачивать в муниципальном транспорте без наличных денег.

В ближайшее время запланирован запуск универсальной - "Січ Общая", которой смогут пользоваться все жители города. Она позволит оплачивать как разовые поездки, так и покупать проездные месячные билеты. Для удобства запорожцев на базе КП "Запорожэлектротранс" установят терминалы для автоматической выдачи карт.

Кроме того, карту можно будет пополнить через приложение EasyPay, а в будущем – создать виртуальную версию с аналогичным функционалом. Новая система оплаты проезда в Запорожье не только уменьшит использование наличных денег, но и позволит вести точный учет пассажиропотока, что важно для дальнейшего развития транспорта в городе.

Следовательно, такие нововведения станут очередным шагом к цифровизации городских услуг и удобству пассажиров.

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