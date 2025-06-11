Відключення газу в Тернопільській області є частиною запланованих профілактичних заходів для збереження стабільної роботи інфраструктури.

Відключення газу в Тернопільській області торкнулося десятків населених пунктів Лановецької громади, повідомляє Politeka.

Через масштабні ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільних станціях тимчасово припинено газопостачання у місті Ланівці та ще понад 30 селах громади.

За інформацією Лановецької дільниці Шумського УЕГГ, процес триватиме до 12 червня включно, а їхнє проведення є критично важливим для підготовки до стабільної роботи мереж в опалювальний сезон 2025–2026 років.

Без послуг залишилися мешканці сіл Печірна, Краснолука, Якимівці, Татаринці, Загірці, Михайлівка, Юськівці, Грибова, Гриньки, Козачки, Коростава, Кутиски, Осники, Огризківці, Молотків, Білозірка, Мала Корначівка, Москалівка, Плиска, Люленці, Буглів, Ванжулів, Жуківці, Шушківці, Іванківці, Оришківці, Волиця, Малі Кусківці та Бережанка. Газовики наголошують, що після завершення робочого процесу подача газу буде відновлена у найкоротші терміни.

Такі заходи в межах області дозволяють уникнути аварій та перебоїв узимку. Відключення газу в Тернопільській області є частиною запланованих профілактичних заходів для збереження стабільної роботи інфраструктури.

Місцева влада закликає жителів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже робочі заходи проводяться в інтересах громади.

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