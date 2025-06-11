Подорожчання проїзду у Львівській області знову боляче вдарило по кишенях пасажирів, адже щоденні витрати на пересування регіоном чи містом становлять все більший відсоток від сімейного бюджету.

Подорожчання проїзду у Львівській області стало відчутним вже з початку червня, повідомляє Politeka.

Нові тарифи діють на приміських маршрутах, і багато хто вже помітив, що квитки виросли в ціні. Тепер за поїздку, яка раніше коштувала 30 гривень, просять уже 40 або й 50. Приміром, маршрут Жовтанці–Львів підскочив з 40 до 50, і це не єдиний напрямок, де відбулося підвищення.

Люди скаржаться на різкий ріст у напрямках Кам’янки-Бузької, Стрия та інших. В «Укравтотрансі» кажуть прямо: підняли ціни майже на всіх приміських та міжміських маршрутах. Причини, звісно, вагомі. Водії кажуть, що пальне постійно росте в ціні, запчастини теж. Окрім цього, машини ламаються, а ремонти коштують більше.

А ще водіям тепер офіційно треба платити мінімум 20 тисяч гривень. Подорожчання проїзду у Львівській області пояснюють і тим, що пасажирів поменшало. В обласній адміністрації підтвердили, що до них дійсно надійшло понад десять звернень від перевізників, які просили дозволити нові тарифи.

Керівник обласного управління транспорту Степан Рудницький каже, що перегляд вартості квитка — це вже звична практика. Роблять це кожні пів року, керуючись простою формулою: пальне плюс зарплата плюс техобслуговування.

Тим часом, подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося і самого облцентру. З 1 червня вартість поїздки з карткою «Леокарт» підняли до 17 грн. А якщо платити банківською карткою, то квиток обійдеться вже у 20.

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