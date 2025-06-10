Подорожчання проїзду в Сумській області непомітно перетворюється на ще одну щоденну проблему для місцевих жителів.

Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося окремих громад, зокрема й Глухова, повідомляє Politeka.

Саме тут, у Глухові, після численних звернень від перевізників, міська влада пішла на перегляд тарифів. Представники компаній стверджують, що працювати за старими цінами було вже нереально. І говорять це не вперше.

Пальне виросло в ціні, мінімалка зросла, автозапчастини взагалі — як золото. Тому ще з 1 травня виконком затвердив нові тарифи. Маршрут №6 від Шевченка до Путивльської тепер коштує 15 гривень. Для школярів ця сума встановлена на рівні 10.

Така ж ціна встановлена й на маршруті №8-П із села Сліпород до центру міста. Там працює інший перевізник, але ситуація та сама. Саме з цих рішень і почалося подорожчання проїзду в Сумській області, яке тепер активно обговорюють у громадах.

У самих Сумах нова вартість квитків у транспорті діє вже з жовтня. Разова поїздка у трамваї чи автобусі обходиться у 6 грн. Якщо ж придбати проїзний на 40 поїздок, доведеться викласти 240. Для учнів і студентів передбачили пільги, що трохи пом’якшує ситуацію.

Є ще варіант для тих, хто щодня катається містом. Впровадили об’єднаний проїзний, який діє і в електротранспорті, і в автобусах. Його ціна — 360 грн.

Перевізники кажуть, що подорожчання проїзду в Сумській області — це вимушений крок. Без цього маршрутки просто не виживуть.

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