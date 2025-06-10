Подорожание проезда в Сумской области незаметно превращается в еще одну ежедневную проблему для местных жителей.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось отдельных общин, в том числе Глухова, сообщает Politeka.

Именно здесь, в Глухове, после многочисленных обращений от перевозчиков городские власти пошли на пересмотр тарифов. Представители компаний утверждают, что работать по старым ценам было уже нереально. И говорят это не в первый раз.

Горючее выросло в цене, минималка выросла, автозапчасти вообще — как золото. Потому еще с 1 мая исполком утвердил новые тарифы. Маршрут №6 от Шевченко до Путивльской теперь стоит 15 гривен. Для школьников данная сумма установлена ​​на уровне 10.

Такая же цена установлена ​​и на маршруте №8-П из села Слипород в центр города. Там работает другой перевозчик, но ситуация та же. Именно с этих решений и началось подорожание проезда в Сумской области, которое сейчас активно обсуждается в общинах.

В Сумах новая стоимость билетов в транспорте действует уже с октября. Разовая поездка в трамвае или автобусе обходится в 6 грн. Если же приобрести проездной на 40 поездок, придется выложить 240. Для учащихся и студентов предусмотрели льготы, которые смягчают ситуацию.

Есть еще вариант для тех, кто каждый день катается по городу. Внедрили объединенный проездной, действующий и в электротранспорте, и в автобусах. Его цена - 360 грн.

Перевозчики говорят, что подорожание проезда в Сумской области – это вынужденный шаг. Без этого маршрутки просто не выживут.

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